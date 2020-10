Scuola media di Sant’Arsenio, genitori preoccupati: “vogliamo chiarezza”

SANT’ARSENIO. Criticità presso la scuola media. A segnalare il caso sono alcuni genitori degli studenti che frequentano l’istituto Gorga Pica di Sant’Arsenio. Questi ultimi hanno evidenziato una serie di disagi per gli studenti fin dai primi giorni dal rientro in aula. Eppure l’istituto ha aperto in ritardo rispetto alla data canonica, proprio per farsi trovare pronto dopo interventi di adeguamento. Se le scuole elementari e materne hanno riaperto i battenti il giorno fissato dalla Regione Campania, ovvero il 24 settembre, gli studenti delle scuole medie sono tornati in aula solo lo scorso primo ottobre per “la necessità di disporre di ulteriori giorni per completare l’iter amministrativo-burocratico delle nuove pratiche organizzative e la sistemazione di arredi e suppellettili”.

Eppure al rientro in classe alcuni genitori hanno riscontrato “pericoli per i bambini e aule ancora sprovviste di lavagne”.

In particolare, secondo i genitori, presso l’istituto sarebbero ancora in corso dei lavori considerato che i loro figli vedrebbero in giro ancora degli operai. “Vogliamo dire la verità e tutelare chi è indifeso e non può far rispettare i propri diritti”, dice un gruppo di genitori. “Aiutateci a fare chiarezza, siamo preoccupati” è il loro appello rivolto al Comune affinché chiarisca se le preoccupazioni sono o meno legittime. L’istituto, come tanti altri, è stato sottoposto ad interventi di adeguamento per l’emergenza covid.