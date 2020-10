Sapri resta senz’acqua. La Consac ha informato la cittadinanza di Sapri che la mancanza di acqua nel centro abitato è stata determinata da una rottura alla tubazione principale della rete interna causata da lavori dell’Enel.

“Consac si sta adoperando da questa mattina per porre fine al disagio e per riparare il guasto alla tubazione che a breve sarà rimessa in efficienza’, fanno sapere dalla società.

Numerose le utenze che patiscono il disservizio.