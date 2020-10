Finanziato il completamento del Porto di Policastro Bussentino

Ammesso a finanziamento l’intervento denominato “Completamento per la messa in sicurezza ed il potenziamento infrastrutturale del porto di Policastro Bussentino”, per l’importo complessivo di euro 2.367.380,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020.

“È stato finanziato l’intervento per il completamento del Porto di Policastro Bussentino – spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – colgo l’occasione per ringraziare la Regione Campania e l’Onorevole Luca Cascone. Questa sarà un’opera davvero importante per tutto il territorio. Ne approfitto anche per annunciare la realizzazione del “Ponte dell’Infinito”, una struttura all’avanguardia che rientra nel progetto di complemento del porto e che prevede la costruzione di un ponte di circa 60 metri, realizzato in acciaio e vetro, che servirà a collegare il lungomare con la spiaggia adiacente. Una volta completato- continua Fortunato- il porto di Policastro sarà un volano per lo sviluppo non solo del nostro Comune ma per l’intero Golfo di Policastro, una struttura capace di incrementare l’offerta turistica e offrire maggiori possibilità lavorative ai nostri giovani. Un altro importante passo che ci avvicina alla realizzazione della Città del Futuro”.