Castellabate, verso le elezioni. Maurano: “Uniamoci”

Castellabate si avvia verso le elezioni. La prossima primavera i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale e la campagna elettorale si prepara ad entrare nel vivo. Luigi Maurano chiama tutti a raccolta: “C’è da programmare il futuro per intere generazioni, per i nostri coetanei, per i nostri figli, per i nostri nipoti. E c’è bisogno di farlo insieme. Di unire le menti, di unire le idee, di unire i cuori. Ora è il momento. Ora si deve partire perché tanto c’è da fare e non possiamo perder tempo con giochi di palazzo e alleanze fino al giorno prima della presentazione delle liste. Castellabate merita una visione più alta, più nobile della politica”.

“In questi anni abbiamo messo al centro i temi e da questi bisogna partire per rinnovare e dare la svolta giusta al nostro territorio – spiega l’attuale consigliere di minoranza – Tante sono le criticità e tanti i problemi da risolvere. Tante, però, anche le opportunità da cogliere. Tanti sono i progetti da pensare e da realizzare”. Di qui l’appello ai cittadini di Castellabate, “A coloro i quali almeno una volta in questi anni hanno sentito la necessità di un vero cambiamento. A chi ha anche solo immaginato un miglioramento, uno sviluppo diverso del nostro territorio. A quelli a cui è stato negato un proprio diritto e hanno capito che non è più possibile né tollerabile girare la testa dall’altra parte. A tutti voi io dico uniamoci”.

“Non ci sono ruoli,compiti o posti già assegnati o prestabiliti. C’è solo la voglia di risvegliare e stimolare le donne, gli uomini e i ragazzi della nostra terra affinché diano un contributo unico e fondamentale per un vero rinascimento e rinnovamento culturale, sociale, turistico ed economico del Comune di Castellabate – prosegue Maurano – Scriviamo insieme il futuro. Senza esitazioni, senza paure. Castellabate ha bisogno di persone competenti, di persone serie, di persone oneste”. “In una società dell’io contrapponiamo il noi. Perché insieme saremo invincibili”, conclude il consigliere comunale.