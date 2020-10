Ascea: Comune pronto a riattivare la videosorveglianza

ASCEA. Il Comune punta sulla videosorveglianza. L’obiettivo è quello di ripristinare le telecamere già esistenti ma non funzionanti. In particolare l’Ente ha programmato interventi di manutenzione al sistema. Negli anni scorsi furono posizionate otto telecamere in punti strategici del territorio. Di recente il responsabile della polizia locale sollecitò interventi di manutenzione, a seguito dei quali emerse che diverse telecamere sono fuori uso e necessitano di riparazione.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Angilillo, ha così stanziato 15mila euro per rimettere in funzione le telecamere presenti sul territorio comunale.

Le otto installate, se ripristinate, potrebbero risultare fondamentali non solo per prevenire reati, ma anche per stanare gli incivili.