Salento: lavori di potenziamento del sistema fognario e depurativo

SALENTO. L’amministrazione comunale con a capo il sindaco Gabriele De Marco ha avviato un intervento di riqualificazione del sistema fognario e depurativo sul territorio comunale. Per questo motivo, l’Ente di Salento, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico relativo ai lavori di “potenziamento, adeguamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria con ristrutturazione degli impianti di depurazione”.



Lo scopo è di progettare e realizzare opere necessarie e vitali, che anche se non si vedono, sono utili e necessarie per migliorare la qualità della vita delle persone e dell’ambiente in cui la popolazione vive.

Il progetto, redatto dal geometra Raffaele D’Apolito, con il relativo quadro economico di 1.000.000 euro, risulta regolarmente inserito nel piano triennale delle OO.PP..