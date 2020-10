Melanzane: un modo originale per prepararle

La melanzana è un ortaggio molto utilizzato nella cucina cilentana, poiché si presta per svariate ricette; lo troviamo sia in primi che in secondi piatti e talvolta anche in antipasti, sia caldi che freddi. La melanzana è ricca di potassio, utilissima anche per le funzionalità epatiche ed inoltre è consigliata nelle diete in caso di anemia. Note sono anche le sue virtù depurative, diuretiche ed antinfiammatorie. Il modo di preparazione non ne porta via le proprietà nutritive ma rende l’ortaggio più o meno calorico.

Oggi ve le propiniamo così:

Per 4 persone: 4 melanzane, privarle della parte non commestibile lavarle, sbucciarle e cavare la parte interna lasciandone circa per un cm di spessore. Sbollentare per qualche minuto in abbondante acqua salata. Tagliare a cubetti la polpa e soffriggerla in padella con un filo di olio di oliva, uno spicchio d’aglio privato della parte interna, basilico, olive, capperi e qualche cucchiaio di passato di pomodoro, aggiustare di sale e lasciar cuocere per circa 15 minuti a fiamma moderata. In una terrina bagniamo del pane raffermo (2 fette) con acqua, strizziamolo bene e amalgamiamo alla composta di polpa di melanzane appena so sarà intiepidita. Scoliamo le melanzane e farciamo con la composta. Adagiamo le fette di melanzane su di una teglia, spoverizziamo con del pane grattugiato e mettiamo su un po di olio di oliva a filo. Inforniamo a 180° per circa 20 minuti.

Le nostre deliziose melanzane sono pronte per essere servite sia come antipasto caldo che come contorno da accompagnare a carne o pesce.