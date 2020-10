L’almanacco del 4 ottobre 2020

E’ il 278° giorno dell’anno, 40ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 89 giorni.

Santi del giorno

San Francesco d’Assisi

San Crispo (Discepolo di san Paolo)

San Petronio di Bologna (Vescovo)

Sant’Aurea di Parigi (Badessa)

Santa Damaride (Moglie di San Dionigi l’Areopagita)



San Francesco d’Assisi è Patrono d’Italia ed è il protettore di commercianti, cordai, ecologi, floricoltori, mercanti, tappezzieri e poeti.

Etimologia

Francesco, Deriva dal germanico “frankisk”, “del popolo franco”. Nel Medioevo, il latino “franciscus” finì con l’indicare il popolo francese e proprio da questo aggettivo derivò “Franceis”, da cui il nostro Francesco. E’ tra i nomi più diffusi in Italia, grazie al Santo di Assisi che porta questo nome e che scrisse il “Cantico delle Creature”, primo capolavoro letterario in lingua italiana volgare.

Proverbio del giorno

Caldo ottobre fa freddo febbraio.

Aforisma del giorno

Ci sono verità così evidenti che è impossibile farle penetrare nei cervelli (H. Maret)

Accadde Oggi

1957 – Primo satellite nello spazio

2006 – Fondazione di WikiLeaks

1964 – Inaugurata l’Autostrada del Sole

Sei nato oggi?

In te vivono pulsioni contradditorie: sei vivace, pieno di energie e di progetti, comunicativo, entusiasta e socievole ma, se non ti senti capito, puoi reagire chiudendoti in te stesso. Prima o poi però, un grande amore ti renderà più sereno e ti permetterà di dare il meglio di te anche nel lavoro.

Celebrità nate in questo giorno

1946 – Susan Sarandon

1960 – Francesco Baccini

1924 – Charlton Heston

Scomparsi oggi

1669 – Rembrandt