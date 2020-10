Centola recupera vecchie risorse per riqualificazione dell’arredo urbano

Il comune di Centola, retto dal sindaco Carmelo Stanziola, ha approvato il progetto di riqualificazione dell’arredo urbano nelle località Capoluogo e San Nicola. L’Ente, beneficiario di un finanziamento straordinario della Regione Campania di 50.000 euro: spenderà 38.229,91 per l’esecuzione dei lavori, mentre la restante parte resterà a disposizione dell’amministrazione per le spese tecniche e gli oneri sull’IVA.

Si recuperano così risorse stanziate circa 10 anni fa. La Regione Campania nel 2012 concesse fondi per enti e associazioni ecclesiastiche. A Centola andarono circa 50mila euro per la riqualificazione dell’arredo urbano in piazza San Nicola di Mira. Nonostante il progetto fosse stato approvato l’opera non è mai stata realizzata e il Comune ha rischiato di perdere i finanziamenti.

Una nuova normativa regionale, però, ha permesso di confermare il contributo e l’Ente ha deciso di approvare un nuovo progetto, questa volta per la riqualificazione dell’arredo urbano a Centola Capoluogo e alla Frazione San Nicola. Presto si concluderà l’iter per l’avvio dei lavori.