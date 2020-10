Torchiara: ok al restyling della pubblica illuminazione

Il Comune di Torchiara, con a capo il sindaco Massimo Farro, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “efficientamento energetico e manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione di Torchiara”, per il costo complessivo di € 50.000,00. L’intervento è stato finanziato con il contributo del Ministero dell’Interno per l’annualità 2020.

Il Decreto del Governo del 14/01/2020, difatti, assegnava ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il corrente anno, un contributo di 50.000,00 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Torchiara ha scelto di puntare sull’efficientamento della pubblica illuminazione. Sul territorio comunale sono già presenti impianti a led, tecnologia che garantisce minori consumi e maggiore efficienza. La rete, grazie al contributo statale, verrà potenziata.