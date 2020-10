Sicignano – Lagonegro: affidato a società romana studio di fattibilità

“Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del M5S, Giancarlo Cancelleri, mi ha personalmente comunicato che Rete Ferroviaria Italiana SpA, gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, ha affidato ad una società di ingegneria di Roma lo studio di fattibilità per il ripristino della linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro”. Lo ha annunciato senatore Francesco Castiello.



Il Governo ha dato seguito, in poco tempo, all’ordine del giorno approvato il 9 luglio 2020 dalla Camera, con cui l’esecutivo veniva formalmente impegnato a redigere lo studio di fattibilità per il progetto di ripristino della circolazione sulla linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro, sospesa dall’esercizio dal lontano 1° aprile 1987.



“L’ordine del giorno è stato approvato grazie alla determinazione e alla caparbietà del Portavoce del MoVimento 5 Stelle Cosimo Adelizzi, sostenuto in questa sua iniziativa parlamentare dai Portavoce Anna Bilotti, Virginia Villani e Luciano Cillis.

La società di ingegneria, affidataria del progetto, inizierà i sopralluoghi e i rilievi nella prima decade di ottobre – dice il senatore Castiello – I progettisti mi hanno assicurato che consegneranno lo studio in pochi mesi. Questo rappresenta un tassello fondamentale per poter inserire l’opera tra le infrastrutture da finanziare con il Recovery Fund”.