Agropoli, ecco il nuovo libro di Bruno Mautone sulla misteriosa morte di Rino Gaetano

“La vita di Rino Gaetano è stata una breve ma intensa esistenza stroncata la notte del 2 giugno 1981 da un oscuro incidente stradale avvenuta a Roma sulla via Nomentana. Attorno a lui gravitano varie persone risultate poi essere organiche a servizi segreti italiani e statunitensi nonché ben inseriti in potentati politici e in ambienti diplomatici, spesso collegati alla galassia della tentacolare loggia massonica P2. I testi dei brani gaetaniani assumono rilievi tangibili e focalizzano in modo univoco episodi inquietanti della storia italiana contemporanea”. Questo il testo di presentazione del nuovo libro che prova a far luce sulle vere cause della morte di Rino Gaetano scritto dall’avvocato agropolese Bruno Mautone.

“Rino Gaetano, segreti e misteri della sua morte”, è il titolo emblematico dell’opera che fa seguito ad altri due volumi: “La tragica scomparsa di un eroe” e “Chi ha ucciso Rino Gaetano”.

Bruno Mautone da tempo è fermamente convinto che la morte del cantautore calabrese non sia stata accidentale, parla di omicidio per mano della massoneria e le sue tesi sarebbero provate da una serie di coincidenze che diventerebbero prove e reati.

In questo terzo libro rivela importanti novità, intrighi e materiale fotografico a sostegno delle sue tesi Attorno a Rino Gaetano avrebbero gravitato varie persone risultate poi essere organiche a servizi segreti italiani e statunitensi nonché ben inseriti in potentati politici e in ambienti diplomatici, spesso collegati alla galassia della tentacolare loggia massonica P2. I testi dei brani gaetaniani, evidenzia Mautone, rappresenterebbero elementi probatori e rappresenterebbero in modo univoco episodi inquietanti della storia italiana contemporanea. In questo terzo volume, inoltre, vengono portati alla luce punti di contatto tra Rino Gaetano, Pier Paolo Pasolini e il giornalista Mino Pecorelli.

I primi riscontri dalla pubblicazione dell’opera sono già positivi; il precedente lavoro dell’avvocato Bruno Mautone fece registrare record di vendite.