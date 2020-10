Polla, in ospedale in condizioni critiche: salvata ventenne

POLLA. Una ragazza di 20 anni è arrivata al pronto soccorso del “Curto” ieri sera, poco prima della mezzanotte, in condizioni critiche a causa di una grave emorragia ovarica. Il tempestivo intervento dell’equipe di ginecologia, coordinata dal dott. Francesco De Laurentiis, e dei medici della chirurgia e dell’anestesiologia, ha salvato la vita alla ragazza. La ventenne ora è fuori pericolo di vita e, grazie alla rapidità con cui è stato effettuato l’intervento, non si è reso necessario il ricovero in rianimazione.

Questo episodio conferma quanto sia importante il reparto di ostetricia e ginecologia in un ospedale periferico come quello di Polla.

Nel caso della ragazza salvata questa notte probabilmente, come confermato dagli stessi medici, la sua vita sarebbe stata in serio pericolo qualora non ci fosse stato il reparto attivo nel Vallo di Diano, perché una ulteriore perdita di tempo per trasportarla in un altro ospedale poteva essere fatale.