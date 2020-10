Cilento Outdoor: accordo per la valorizzazione della rete sentieristica

CAMEROTA. E’ stato firmato ieri a Marina di Camerota il protocollo d’intesa tra i comuni del Basso Cilento per il progetto “Cilento Outdoor”, promosso dal Consorzio Cilento di Qualità e Comunità Montana Lambro, Bussento, Mingardo in collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e i centri del comprensorio. Si punta a sviluppare la rete sentieristica sul territorio e a tal proposito l’ente montano ha affidato all’ingegnere Peter J. Hoogstaden il compito di redigere un piano per valorizzare i percorsi presenti sul territorio in chiave turistica.

Si punta a coinvolgere tutti i comuni in modo da mettere in collegamento il mare con le aree interne e i relativi borghi. Il Consorzio Cilento di Qualità avrà il ruolo di coordinatore tra i vari enti e i privati. Coinvolti, infatti, saranno anche gli operatori turistici e le numerose associazione del settore escursionistico.

Questa non è la prima iniziativa promossa dalla Comunità Montana Lambro, Bussento e Mingardo, presieduta da Vincenzo Speranza, per valorizzare la rete sentieristica quale strumento per il rilancio in chiave turistica del territorio e per favorire un turismo anche in bassa stagione.