Agropoli: sopralluogo decisivo per il covid hospital

L’ospedale civile di Agropoli, in particolare il reparto covid, potrebbe presto aprire i battenti. Il presidio sanitario di via Pio X, la scorsa primavera era stato oggetto di importanti lavori che hanno portato alla riapertura del pronto soccorso (che tuttavia resta fuori dalla rete dell’emergenza), di sale operatorie e di un reparto covid per affrontare l’emergenza coronavirus. A luglio l’inaugurazione ma di fatto gran parte dei servizi sono rimasti solo su carta.

Ciò almeno fino ad oggi perché l’ospedale civile di Agropoli potrebbe presto entrare in funzione. Questa mattina una delegazione dell’Asl Salerno effettuerà un sopralluogo per valutare le condizioni del presidio, l’adeguatezza dei percorsi covid e del reparto. Qualora ci fosse il via libera potrebbe aprire i battenti entro pochi giorni.

L’attivazione del covid hospital si rende necessaria considerato che in Provincia di Salerno l’altro ospedale attrezzato per i pazienti affetti da coronavirus, quello di Scafati, è ormai saturo.