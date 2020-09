Trentinara: allacci alla rete del metano a costo zero. Le modalità

TRENTINARA. Incentivi per la metanizzazione. In virtù dell’accordo di programma stipulato tra Regione Campania e Mise, sono state stanziate risorse per il cofinanziamento delle opere di allaccio alla rete ed installazione dei misuratori gas fino ad un massimo del 54% del costo previsto in progetto. Della parte restante dei costi, invece, se ne farà carico l’Amalfitana Gas, azzerando completamente le spese per l’utenza.

Possono usufruire dei benefici coloro che risultano residenti lungo le strade oggetto di metanizzazione ottenendo l’allaccio gratuito alla rete del metano per le utenze domestiche. Per le altre verrà compilato un apposito preventivo.

Al fine di accedere ai contributi regionali è possibile recarsi dalle 9 alle 12 del martedì presso gli uffici di Piazza dei Martiri e degli Eroi dove l’Amalfitana Gas ha attivato un punto gas. Chi farà domanda non è obbligato a procedere alla stipula di un contratto. Tutto ciò potrà avvenire in un secondo momento.