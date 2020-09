Polla: medico dell’ospedale positivo al covid

C’è apprensione all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dopo che un medico è risultato positivo al coronavirus. L’uomo era in isolamento già da qualche giorno perché aveva lievi sintomi influenzali. Sottoposto a tampone è risultato positivo. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma il fatto che sia risultato positivo al covid ha messo in apprensione personale e degenti della struttura sanitaria.

Il reparto che dirige è stato sottoposto ad interventi di sanificazione e le persone entrate a contatto con lui verranno sottoposte a tampone.

L’ospedale di Polla durante l’emergenza covid della scorsa primavera è stato in prima linea nel curare i tanti pazienti infetti del Vallo di Diano. Non sono mancate in quell’occasione delle criticità prontamente risolte dal personale.