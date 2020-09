Capaccio, ad ottobre riapre la piscina comunale

Riapre i battenti la Piscina comunale Poseidone a Capaccio Scalo, in Viale della Repubblica. Le attività natatorie in programma nella struttura gestita dall’azienda speciale Paistom ripartono lunedì 5 ottobre. Aperte le iscrizioni.

Si riparte, dunque, dopo l’interruzione delle attività lo scorso marzo a causa del lockdown. Diverse le attività previste: corsi di nuoto per bambini e adulti, corsi di perfezionamento acquafitness, nuoto libero, scuola di pallanuoto e corsi di nuoto per diversamente abili. È possibile procedere alle iscrizioni dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00.

«Ripartono in sicurezza le attività della piscina Poseidone – dichiara il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri – Abbiamo voluto assicurare ai cittadini di Capaccio Paestum e in particolare ai nostri ragazzi, in concomitanza con la riaperture delle scuole, anche la possibilità di praticare uno sport sano e completo come il nuoto».

«Dopo i duri mesi del lockdown riapre, finalmente, la piscina comunale – afferma il consigliere con delega allo Sport e alle Politiche giovanili, Antonio Mastrandrea – Non ci aspettano mesi semplici, ma abbiamo lavorato con la Paistom per garantire la massima sicurezza ai bambini, ai ragazzi e agli adulti che vorranno scegliere il nuoto come loro sport. Nel ricordare quanto è importante praticare attività sportiva nella formazione di ognuno, auguro a tutti un buon anno di sport».