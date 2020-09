Alta velocità in Cilento tutto l’anno: Italo prosegue le sue corse

Il Frecciarossa, come già preannunciato, ha cessato le sue corse da e per il Cilento al termine della stagione estiva. Ma il territorio può comunque contare sull’alta velocità grazie ad Italo. La compagnia Nuovo Trasporto Viaggiatori, infatti, già lo scorso giugno ha manifestato la volontà di garantire i collegamenti tra Torino e Reggio Calabria con sosta anche nelle stazioni del Cilento. Promessa mantenuta e confermata anche per la stagione invernale, almeno fino a fine anno.

Due le corse giornaliere di Italo che in 9 ore permetteranno di collegare Torino con Sapri (con sosta anche ad Agropoli e Vallo della Lucania) e viceversa. La partenza dal capoluogo piemontese è fissata alle 5.23 con arrivo a Sapri alle 14.28; il secondo convoglio parte alle 13.30. Italo ferma anche a Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. Fino ad ora i riscontri sono più che positivi in termini di utenza.

Trenitalia non mancherà di garantire dei servizi sul territorio. Sebbene il Frecciarossa non sia più attivo, tra pochi giorni entrerà in funzione il Frecciargento con fermate a Vallo della Lucania e Sapri (leggi qui).