Vallo della Lucania: 12milioni per demolizione e ricostruzione della scuola

VALLO DELLA LUCANIA. Comune programma opere sulle scuole. In particolare continua l’iter per avviare interventi all’Andrea Torre e al Parmenide. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia ha approvato un progetto di fattibilità per 12 milioni e mezzo. In questo modo il Comune punta ad accedere ai fondi per l’Edilizia Scolastica. Di recente la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, infatti, ha predisposto un avviso pubblico per la concessione di fondi.

Le opere, stando al programma dell’amministrazione comunale, garantirebbero la demolizione e la ricostruzione dell’edificio che ospita l’IC Vallo – Novi Velia e il Parmenide.

In realtà è già da tempo che l’Ente punta ad un piano per lavori del genere, tant’è che nel 2018 fu redatto un progetto per demolizione e ricostruzione dell’immobile, candidato al Piano Triennale dell’ediliza scolastica della Regione Campania. L’intervento non riuscì ad entrare in graduatoria.