Torchiara: tornano musica e artigianato

Il Mercatino dell’Artigianato prosegue al Palazzo Baronale De Conciliis di Torchiara, prossimo appuntamento il 4 ottobre con inizio alle ore 18:00. Perché tanto interesse per una esposizione di prodotti realizzati da sapienti mani? Non crediamo che sia solo bravura ma anche una bella sensazione che avverte chi visita gli espositori, quel senso di famiglia, un oggetto che a suo modo racconta una storia, quel legame inconscio che ti lega al manufatto, sia esso di ceramica o stoffa o chiacchierino. Quegli oggetti di cui potresti farne a meno ma che riempiono un vuoto nella tua memoria, che sono stimolo e vivacità vuoi per la forma che per il colore che per i materiali usati. Tutto questo è il Mercatino ed anche per questi motivi sta riscuotendo il suo successo.

Alle 20,30 il consueto Concerto della Smart Collection, del consolidato Cilento International Music Festival.

Si esibiscono nella sala di rappresentanza del palazzo la violoncellista Erminia di Meo che ha iniziato il suo percorso artistico all’età di 5 anni, con alle spalle un curriculum che la pone ad altissimo livello per qualità e bravura, ed il pianista Michelangelo Carbonara, noto nell’ambiente musicale per essersi esibito nei più noti teatri del mondo come solista o in orchestra.

Una interessante serata di arte sostenuta dalla nostra BCC Buccino Comuni Cilentani.

