Locali al porto di Palinuro, sindaco replica a Lega Navale: nessuna irregolarità

CENTOLA. Nessuna irregolarità nelle procedure di assegnazione dei locali siti presso il porto di Palinuro. Lo dice con fermezza il sindaco di Centola Carmelo Stanziola in risposta alla Lega Navale che ieri aveva tenuto una conferenza stampa e diffuso una nota nella quale parlava di presunte irregolarità amministrative nell’assegnazione della sede all’associazione. Si tratta di un locale della Regione Campania sorto come InfoPoint.

Il Comune negli anni scorsi ha fatto una manifestazione di interesse per l’assegnazione in comodato. L’Ente che se lo sarebbe aggiudicato avrebbe dovuto garantirne la gestione e la manutenzione. A rispondere fu proprio la Lega Navale, cui l’amministrazione comunale di Centola era pronta ad assegnarlo.

“L’immobile non era di proprietà del Comune – spiega il sindaco Carmelo Stanziola – per questo prima di concederlo alla Lega Navale abbiamo dovuto chiedere il via libera della Regione, proprietaria dei locali. Gli uffici, però, ci hanno risposto che per procedere all’assegnazione ad un’associazione avremmo dovuto eliminare il vincolo di destinazione ad infopoint e per questo abbiamo fermato le procedure considerato che se in futuro i locali dovessero servire a questo scopo avremmo corso il rischio di non poterne usufruire”.

“La volontà dell’Ente era e rimane quella di darla in comodato all’associazione, ma trattandosi di un bene comune la decisione non può essere solo nostra”, conclude il primo cittadino.