L’almanacco del 29 settembre 2020

E’ il 273° giorno dell’anno, 39ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 93 giorni.

Santi del giorno

Santi Michele, Gabriele e Raffaele (Arcangeli)

San Grimoaldo di Pontecorvo (Sacerdote)

San Gabriele è il protettore di postini, ambasciatori, giornalai, corrieri, filatelici, radiotelevisione e telecomunicazione.

San Raffaele è il protettore di ciechi, adolescenti e viaggi.

San Michele è il Santo patrono della Polizia di Stato.

Etimologia

Raffaele, come nome personale, l’ebraico “Repha’el”, “guarito dal Signore”, è presente già nell’Antico Testamento. Da Israele si è poi diffuso in tutto l’Occidente, con la forma latina “Raphael”.

Proverbio del giorno

A San Michele il calore va in cielo. Per San Michele la giuggiola nel paniere.

Aforisma del giorno

Il progresso della civiltà si misura dalla vittoria del superfluo sul necessario. (Alberto Savinio)

Accadde Oggi

1964 – Nasce il fumetto di Mafalda

1944 – Strage nazista di Marzabotto

Sei nato oggi?

I nati il 29 settembre combattono una continua battaglia per conservare una stabilità nella loro vita: essi alternano, infatti, momenti in cui si sentono padroni dell’universo ad altri in cui si considerano delle nullità. Tali sbalzi di umore e di autostima sono molto spesso dovuti a una latente mancanza di fiducia in sé stessi. Molti nati in questo giorno sono circondati da un ambiente familiare in cui possono trovare stabilità per un certo periodo di tempo, ma in seguito tendono sempre a distaccarsene, orientandosi verso un’esistenza più solitaria.

Celebrità nate in questo giorno

1936 – Silvio Berlusconi

1959 – Raf

1571 – Caravaggio

1901 – Enrico Fermi



Scomparsi oggi

1902 – Émile Zola

2010 – Tony Curtis