Altavilla Silentina: arriva lo zaino sospeso

ALTAVILLA SILENTINA. Si chiama “Zaino Sospeso” ed è l’iniziativa di solidarietà proposta dall’associazione “Le Ginestre” che mira a sostenere gli studenti che provengono da famiglie in difficoltà.

In sintesi si tratta di una raccolta solidale di materiale scolastico, con l’obbiettivo di distribuire a chi ne ha necessità, tutto l’occorrente per la scuola (matite, quaderni, astucci, penne ecc.).

Nei punti vendita partner dell’iniziativa che esporranno la locandina dello Zaino Sospeso, sarà possibile acquistare e lasciare materiale didattico nel carrello solidale che sarà contrassegnato dalla grafica dell’iniziativa.

Ognuno potrà contribuire come ritiene opportuno in modo tale che tutti gli studenti del comune abbiano l’occorrente di cui necessitano per affrontare serenamente la scuola, in un periodo difficile in cui sono purtroppo molti i nuclei che sperimentano per la prima volta questo genere di difficoltà.



L’iniziativa dell’assocaizione “Le Ginestre” ha trovato la rapida adesione del Comune di Altavilla Silentina che ha concesso il patrocinio.