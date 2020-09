Dramma a Gioi: 80enne si infligge diverse coltellate e si toglie la vita

Una disperata corsa in ospedale, il ricovero in terapia intensiva ma ogni tentativo dei sanitari dell’ospedale San Luca di Vallo é stato vano. Troppo gravi le ferite autoinferte. A togliersi la vita un ottantenne di Gioi Cilento. I familiari ieri pomeriggio lo hanno rinvenuto nella cantina di casa con diverse ferite da taglio. Più colpi al petto, ai polsi e alla gola. L’anziano avrebbe fatto diversi tentativi per togliersi la vita . Quando i familiari lo hanno rinvenuto era in una pozza di sangue. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118.

L’anziano é stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. I sanitari stavano valutando di trasferirlo a Napoli ma purtroppo l’anziano è deceduto poco dopo il suo arrivo al San Luca.

A Gioi Cilento, presso l’abitazione dell’uomo, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i militari della Compagnia di Vallo diretti dal Capitano Annarita D’Ambrosio. Nessun dubbio sull’accaduto. É stato un tentativo di suicidio andato purtroppo a buon fine. L’anziano ha deciso di togliersi la vita e ci è riuscito.

La notizia ha sconvolto la piccola comunità di Gioi Cilento dove l’anziano e la famiglia sono conosciuti da tutti. I familiari e i conoscenti visibilmente sotto choc non riescono a capire il perché del gesto. Una morte improvvisa e assurda per la modalità in cui è stata consumata. Alla famiglia il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale.