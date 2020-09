Dopo tragedia di Milazzo rinviata inaugurazione Capitaneria di Scario

“A seguito del tragico evento che ha visto coinvolto un collega della Capitaneria di Porto di Milazzo durante un’attività di soccorso in mare, la cerimonia di inaugurazione dell’Ufficio Locale Marittimo di Scario, prevista per il giorno 28 settembre alle ore 18.00, è stata rimandata a data da destinarsi”. Lo ha reso noto la Guardia Costiera di Palinuro.

L’appuntamento era atteso visto che da ormai tempo la comunità auspicava l’apertura del nuovo presidio. Ogni cerimonia è però rinviata.

Il tragico evento di Milazzo ha colpito profondamente la guardia costiera. Aurelio Visalli, 40 anni, padre di due figli, sottufficiale, è morto dopo essersi tuffato in mare per provare a salvare dei giovani in difficoltà.