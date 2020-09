Centola, emergenza covid: confermato il potenziamento della polizia locale

CENTOLA. Emergenza epidemologica, il Comune ha deciso di confermare il potenziamento degli organi di polizia anche per i prossimi mesi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Stanziola, ha preso questa decisione al fine di garantire maggiori controlli sul territorio anche una volta terminata la stagione estiva. Nello specifico è stato dato mandato agli uffici di potenziare in via temporanea e straordinaria, fino al 31 dicembre, il servizio di polizia locale, nei limiti delle risorse disponibili.

L’Ente ha evidenziato come le misure finora adottate per l’osservanza delle misure di contenimento del covid19 adottate a livello nazionale, regionale e locale hanno dato esiti positivi.

Di qui, in considerazione anche dell’inizio dell’anno scolastico che richiede un’attività più stringente per monitorare il rispetto delle regole, ha ritenuto opportuno continuare a garantire maggiori controlli sul territorio attraverso un organico di polizia municiapale che sia numericamente maggiore rispetto a quello che solitamente opera sul territorio comunale tra settembre e dicembre.