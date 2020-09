Rofrano: consigliere rientra dall’estero e “salva” l’amministrazione

Colpo di scena a Rofrano. Circa tre settimane fa il consiglio comunale non aveva approvato il bilancio: cinque i voti favorevoli e cinque quelli contrari a seguito del passaggio di alcuni consiglieri in minoranza. Ciò avrebbe determinato il commissariamento dell’Ente ma a il colpo di scena si è registrato in settimana con il rientro di un consigliere di maggioranza dall’estero.

Quest’ultimo, tornato dalla Germania, ha permesso di riconvocare l’assise e di approvare il bilancio mettendo fine, almeno per ora alla crisi politica.

«A questo punto – ha sottolineato il sindaco Nicola Cammarano – possiamo continuare ad amministrare il paese».

I consiglieri di minoranza inclusi i dissidenti hanno abbandonato l’aula prima dell’approvazione di rendiconto e bilancio.