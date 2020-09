Riapre la scuola: nel Cilento la benedizione degli zaini

Domenica 27 settembre, si celebrerà una liturgia eucaristica molto particolare a Perito e Orria. Il parroco don Marco Torraca, infatti, in vista del ritorno a scuola previsto per lunedì, benedirà gli zaini dei piccoli studenti in procinto di cominciare l’anno scolastico.

Un momento sentito ma vissuto anche con curiosità dalla comunità e in particolare degli alunni che si apprestano a “tornare alla normalità” dopo aver concluso il precedente anno scolastico fuori dalle sedi appropriate e privati della condivisione con amici e compagni.

L’appuntamento è alle ore 16 di domani presso la Chiesa Madre di Perito e presso piazza Santa Sofia a Piano Vetrale di Orria alla ore 20. Nei giorni scorsi anche a Torraca il parroco organizzò una iniziativa simile.