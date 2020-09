FOTO | Maltempo: danni e disagi in Cilento

Alberi abbattuti e allagamenti. Il comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni flagellato dal maltempo delle ultime 12 ore e la situazione non è destinata a migliorare nell’immediato. Lungo la costa da Capaccio a Sapri, passando per il comprensorio alburnino e valdianese si segnalano problemi. È stata la pioggia per prima a creare disagi.

A Sacco si è verificato un ruscellamento con trasporto di detriti e pietre che hanno invaso la carreggiata della SP 11, circa 200 metri dopo l’incrocio per Piaggine. Una donna in transito con la sua auto ha risciato di essere travolta. Pertanto è stata disposta la chiusura dell’arteria e oggi non sarà attivo il servizio bus verso Roccadaspide e del Pulmino scolastico per gli alunni che frequentano le scuole a Piaggine.

Frana sulla Sp11

A Castelcivita e Teggiano le copiose pioggia hanno trasformato in torrenti alcuni veicoli del centro storico. Il Sele a Capaccio Paestum è esondato nei pressi della foce, per fortuna senza determinare danni.

Un vicolo di Castelcivita

A Capaccio Paestum come in molte altre località gli uomini della protezione civile sono stati impegnati per rimuovere alberi e rami che si erano abbattuti sulle strade a causa del forte vento. Problemi del genere si sono segnalati anche nell’area sud: a Palinuro, Camerota e Vibonati. Qui il vento ha danneggiato e sbalzato in strada anche elementi della cartellonistica.

Protezione civile di Vibonati in azione

Ancora oggi, e fino a domani, è in vigore l’allerta meteo. Alcuni comuni, tra questi Pisciotta e Tortorella, hanno disposto la chiusura delle scuole.