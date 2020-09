Orria ok alla videosorveglianza

Il Comune di Orria, guidato dal sindaco Mauro Inverso, ha deciso procedere all‘attivazione di un sistema di video sorveglianza nel territorio comunale, al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici e per la tutela dell’integrità delle persone e delle cose e la prevenzione degli atti criminosi.

Pertanto l’Ente, ha approvato il “regolamento per la disciplina degli impianti di video sorveglianza con il sistema di telecamere mobili”, che stabilisce complessivamente le modalità di utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l’accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati personali.

Lo scopo dell’intervento è quello di contrastare, scoraggiare e prevenire l’increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti, di prevenire il danneggiamento dei beni e di tutelare tutti i cittadini nel territorio comunale.

Il sistema di video sorveglianza sarà realizzato mediante l’utilizzazione di telecamere mobili anche denominate “foto trappole”, collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi).

Il sistema di videosorveglianza mobile potrà inoltre essere usato a prevenzione e contrasto di atti vandalici, danneggiamenti al patrimonio pubblico e /o per motivi legati alla sicurezza pubblica in occasione di eventi o per monitorare aree sensibili del territorio comunale.