Traduzioni professionali: 5 requisiti da ricercare in un’agenzia

Ormai i motivi che possono spingere un’azienda o una persona a richiedere una traduzione professionale sono davvero moltissimi e non è certo un caso se continuano a nascere delle agenzie specifiche in questo settore. La maggior parte delle persone ha capito che affidarsi ad un tool gratuito è alquanto pericoloso e controproducente ed è per questa ragione che negli ultimi anni sono aumentate di parecchio le richieste di traduzioni professionali.

Purtroppo però, al giorno d’oggi è diventato piuttosto difficile trovare un’agenzia seria e qualificata, in grado di garantire un lavoro di qualità a prezzi onesti e concorrenziali. Le realtà del settore si sono moltiplicate e questo ha fatto sì che le migliori diventassero più difficili da trovare.

L’agenzia di traduzione Espresso Translations è una delle migliori in Italia, dunque abbiamo deciso di prendere come riferimento questa realtà per capire quali siano i requisiti da ricercare per andare a colpo sicuro e non rischiare brutte sorprese. Vediamoli insieme.

#1 Traduttori madrelingua

L’agenzia si avvale di traduttori madrelingua e questo è un dettaglio che non deve mai essere sottovalutato. Alcune realtà infatti utilizzano esclusivamente programmi informatici, che per quanto validi non potranno mai sostituire il lavoro effettuato da una persona in carne ed ossa. Per tradurre un testo è necessario contestualizzarlo, conoscere i modi di dire e gli slang tipici delle altre lingue: cose che un programma automatico di certo non è in grado di fare. Con questo non vogliamo sminuire in toto la qualità di alcuni tool informatici. In molti contesti tuttavia è necessario che la traduzione venga effettuata da un madrelingua quindi conviene sempre controllare che l’agenzia si avvalga di questi professionisti.

#2 Certificazione ISO 17100:2015

Un altro dettaglio importante, che vale la pena sempre verificare quando si è alle prese con la scelta dell’agenzia di traduzioni, è il possesso della certificazione ISO 17100:2015. Questa infatti attesta la qualità del servizio e delle traduzioni effettuata da parte dell’azienda: si tratta dunque di una garanzia in più che non deve mai essere sottovalutata.

#3 Traduttori esperti nei vari settori specifici

Se si deve tradurre un testo tecnico o con terminologia specifica, è importante che l’agenzia sia avvalga di professionisti specializzati in quel determinato ambito. Se per esempio il contenuto da trascrivere in un altro idioma è medico, il traduttore deve conoscere alla perfezione i termini specifici del settore sanitario. Le migliori agenzie sono in grado di offrire professionisti competenti e specializzati nei differenti settori.

#4 Doppia revisione dei testi

Un servizio che offrono solo le migliori agenzie di traduzione come Espresso Translations ma che fa una grande differenza è la doppia revisione dei testi. Questo significa che ogni traduzione viene effettuata da un madrelingua ma viene in seguito revisionata da un altro professionista, in modo da essere certi che non vi siano errori o refusi.

#5 Prezzi onesti e trasparenza

Infine, una buona agenzia deve sempre garantire la massima trasparenza per quanto riguarda le tariffe in modo che il cliente possa sapere in anticipo e con precisione quanto andrà a spendere.