Sanità, esauriti tetti di spesa in Campania

Lo stop è arrivato prima del previsto. Esauriti già i tetti di spesa, da oggi scatta il blocco delle convenzioni. In altre parola si torna a pagare – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – per le visite cardiologiche e gli esami radiografici. Non è bastata l’eliminazione del riparto trimestrale dei fondi e neanche la flessione delle prestazioni dovuta al lockdown.

Ancora qualche giorno di tempo, e saranno a pagamento anche gli esami del sangue e delle urine, la medicina nucleare e la radioterapia, che dovrebbero sfondare il budget assegnato tra la metà del prossimo mese e la fine.