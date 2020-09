Roccadaspide: Antico si dimette da consigliere e lancia la sfida per le amministrative

ROCCADASPIDE. “Carissimi concittadini, ho rassegnato le mie dimissioni da Consigliere Comunale. La scelta non è stata dettata dalla volontà di disinteressarmi delle vicende della nostra comunità ma, anzi, rientra nel rinnovato progetto unitario e condiviso di rilancio dell’attività del movimento de La Svolta”. Così Paolo Antico, ormai ex consigliere di minoranza del comune cilentano.

Le dimissioni non lo allontaneranno dall’azione amministrativa: “Da oggi – dice – continuerò con maggiore determinazione l’attività politica a servizio della nostra comunità sempre ne La Svolta e a servizio de La Svolta, attraverso un’opera di divulgazione di quanto svolto, conscio di poter compiutamente e responsabilmente espletare il mandato conferitomi anche senza il ruolo di consigliere comunale e pure attraverso l’allargamento della base consiliare ai non eletti”.

In consiglio entra Maddalena Sabetta, prima dei non eletti. “Subentrandomi, potrà fare la giusta esperienza in vista delle prossime sfide, e a cui va il mio in bocca al lupo e la promessa di sostenerla in questo nuovo e difficile compito”, dice Antico che in conclusione manda un messaggio a chi lo ha sostenuto a tutti i cittadini di Roccadaspide a cui rivolge un appello ad “impegnarsi per liberare il nostro Paese da questa oligarchia che gestisce a proprio piacimento da anni il potere coi caratteri dell’invadenza anche sulle iniziative private e dell’oppressione delle coscienze”.

Infine l’annuncio: “noi componenti de La Svolta abbiamo deciso di dare pieno mandato al Dott. Giuseppe Capuano, persona perbene, onesta, leale, trasparente e competente, di costruire una squadra coesa e dotata di visione politica che possa risultare vincente alle prossime elezioni comunali e governare per il bene di tutti”.

Roccadaspide sarà chiamata alle urne il prossimo anno.