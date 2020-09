Parco del Cilento, Diano e Alburni: rebus presidente

VALLO DELLA LUCANIA. Dopo quattro anni al vertice del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino dovrà lasciare la carica. E’ la conseguenza della sua elezione a consigliere regionale con la lista Italia Viva avvenuta a seguito delle consultazioni dello scorso 20 e 21 settembre. Il ruolo di presidente del Parco non risulta compatibile con la carica elettiva.

Pertanto il neo consigliere dovrà lasciare entro 60 giorni dalla proclamazione ufficiale la presidenza dell’Ente. Spetterà al Ministero dell’Ambiente, coordinato da Sergio Costa, procedere alla nuova nomina.

Essendo il Ministro in quota 5 Stelle non si esclude che il nuovo presidente possa essere individuato proprio tra gli esponenti pentastellati anche se sul territorio non sembrano esserci personaggi adeguati tra i grillini. C’è anche chi fa il nome dell’attuale vicepresidente Cono D’Elia che otterrebbe così una “promozione”.

Tommaso Pellegrino era stato nominato il 26 aprile del 2016. Prese il posto del commissario Amilcare Troiano.