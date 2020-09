Nasce Confesercenti città di Vallo della Lucania

Nasce ufficialmente la “ Confesercenti Territoriale Commercianti e Artigiani Vallo della Lucania”. A dare l’annuncio, già nell’aria da diverso tempo, è lo stesso presidente della storica associazione vallese Gaspare Ruocco. «Questa adesione rappresenta per noi un ulteriore progresso per continuare sulla strada intrapresa circa un anno fa’ a sostegno della nostra categoria e del nostro Cilento; il nostro obiettivo sarà quello di offrire maggiori e migliori servizi ai nostri soci e al nostro territorio», fanno sapere da Confesercenti.

Convenzioni particolarmente vantaggiose per i settori del commercio, dei servizi e del turismo, saranno nelle disponibilità dei nostri iscritti per superare questi momenti drammatici anche per i settori del commercio tradizionale e dei negozi di vicinato.

“Avere in funzione un punto informativo collegato alla Camera di Commercio di Salerno per le varie certificazioni ed i servizi digitali, avere la garanzia di personale competente per tutte le problematiche inerenti ai vari settori della categoria tramite la rete territoriale provinciale e regionale del sindacato Confesercenti, con la garanzia di un settore privilegiato per l’accesso al credito, oltre che percorsi di assistenza sanitaria dedicata per i nostri soci e le proprie famiglie, rappresentano soltanto una piccola parte delle potenzialità di attivare una rete commerciale ed imprenditoriale per la città di Vallo della Lucania e del proprio comprensorio che come exit strategy per contrastare la crisi ha la necessità di unirsi e fare rete”, spiegano dall’associazione.

“Questa nuova adesione rafforza la storica associazione zonale retta egregiamente dal collega Domenico Arcaro tra i cofondatori di questa nuova realtà – dichiara il presidente provinciale Raffaele Esposito – un lavoro che vedrà tanti imprenditori, commercianti ed artigiani impegnati in questa nuova avventura cittadina per supportare e rafforzare il commercio locale, ma anche entrare nel mondo digitale attraverso la creazione del primo progetto pilota in capo alla Confesercenti Provinciale di Salerno ovvero quello dei centri commerciali naturali digitali e virtuali una prerogativa di Confesercenti per legare tradizione ed innovazione ma anche per cominciare a ragionare insieme alle sfide digitali del social media marketing che potrebbero davvero rappresentare una valida alternativa al commercio tradizionale senza necessariamente snaturarlo”.

“Noi crediamo fortemente che nelle nostre cittadine e comunità locali i piccoli esercizi commerciali, vero cuore pulsante socio economico, vadano difesi e rispettati con progettualità e sistemi di premialità, qui a Vallo città, abbiamo una amministrazione attenta e vicina alle esigenze commerciali e con il nostro gruppo dirigente cittadino vogliamo rafforzare le nostre prerogative”, conclude Esposito.