Caselle in Pittiri: quasi spento il focolaio covid. Bimbo positivo nel Vallo

“Oggi con grande soddisfazione fornisco i dati ufficiali con i quali possiamo dichiarare,con assoluta certezza , completamente spento il focolaio Covid nel nostro Paese. Dei 23 contagiati iniziali, 19 sono completamente guariti ed a loro è stata revocata l’ordinanza di quarantena. Per due ( già da tempo clinicamente guariti ) aspettiamo i due tamponi di controllo per revocare l’ordinanza di quarantena. Le due pazienti ricoverate stanno bene”. A parlare è Giampiero Nuzzo, sindaco di Caselle in Pittari.

“Ringrazio la dott.ssa D’Alvano ( resp. del Dipartimento di Prevenzione), il dott . Calabrese (Direttore dell’Osp. di Sapri ) con cui abbiamo lavorato in perfetta sinergia e i colleghi dell’USCA per il lavoro svolto – prosegue il primo cittadino – Da Caselle in Pittari, che ha brillantemente superato una delicata fase emergenziale e vinto questa battaglia,lanciamo un importante messaggio: il Covid, nemico insidioso ed invisibile, può essere sconfitto se non lo si sottovaluta e , soprattutto, se tutti adottiamo le necessarie misure di prevenzione individuali”.

Intanto si registra un nuovo caso ad Atena Lucana: è un bambino, figlio di una persona già positiva al coronavirus.