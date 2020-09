Calendari Eccellenza: svelati gli intrecci della nuova stagione

Dopo il prologo della Coppa Italia di categoria, per i club campani, è stato il giorno dei calendari d’Eccellenza. Quattordici, come noto, i team inseriti nel gruppo C, dove sono undici i soldalizi salernitani e tre quelli napoletani. Sette le new-entry e altrettante le conferme rispetto al girone B del passato campionato, del massimo torneo regionale dilettantistico. Presenti, per la zona partenopea, Poggiomarino, Vico Equense e Sant’Agnello. Tra le salernitane l’Agropoli, retrocessa dalla Serie D, è stata raggiunta dalle neo-promosse Virtus Cilento e Calpazio, e dal ripescato Salernum Baronissi. Conferme, invece, per Buccino Volcei, Costa d’Amalfi, Castel San Giorgio, Alfaterna, Angri, Scafatese e Faiano.

Eccellenza: il giorno dei calendari

Nel pomeriggio di oggi, con orario fissato alle ore 18:30, il Comitato Regionale Campania ha reso noti i calendari di Eccellenza e Promozione in streaming. I due tornei prenderanno il via nel primo week-end di ottobre.

La prima giornata

Questo l’avvio del calendario d’Eccellenza del gruppo C. Avvio interno per l’Agropoli, che ospiterà tra le mura amiche il Vico Equense. Anche Calpazio e Virtus Cilento faranno il loro esordio in casa, i capaccesi con l’Alfaterna e i virtussini con il Castel San Giorgio. Il Buccino farà visita al Salernum Baronissi, il Costa d’Amalfi attenderà l’Angri, mentre il Faiano sarà impegnato sul campo del Sant’Agnello. La Scafatese, infine, giocherà in casa contro il Real Poggiomarino.