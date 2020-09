Calendari Promozione: varata la nuova stagione per le squadre del gruppo E

Dopo il prologo della Coppa Italia di categoria, per i club campani, è stato il giorno dei calendari d’Eccellenza e Promozione. Quattordici, come noto, i team inseriti nei vari gironi dei due tornei. Nel gruppo E tutte le squadre inserite sono salernitane, con San Vito Positano e Vittoria Marra dislocate, invece, nel raggruppamento D. Diverse le piazze importanti, come quelle di Sarnese ed Ebolitana, oltre ad un San Marzano che ha composto un organico di categoria superiore. Ambiziose anche Centro Storico, Sporting Pontecagnano e Giffoni Sei Casali, con le neo-promosse Pro Sangiorgiese e Poseidon-Licinella che hanno fatto una campagna acquisti più che discreta. Chiamate al riscatto, rispetto alla passata stagione, Palomonte, Herajon, Sanseverinse, Temeraria San Mango, Giffonese e Rocchese.

Promozione: il giorno dei calendari

Nel pomeriggio di oggi, con orario fissato alle ore 18:30, il Comitato Regionale Campania ha reso noti i calendari di Eccellenza e Promozione in streaming. I due tornei prenderanno il via nel primo week-end di ottobre.

La prima giornata

Questo l’avvio del calendario di Promozione nel gruppo E. Debutto suggestivo tra Sarnese ed Ebolitana, con il Per San Marzano che fa visita allo Sporting Pontecagnano. La Giffonese ospita la Rocchese, il Giffoni Sei Casali l’Herajon. Il Palomonte cercherà gloria sul campo della Pro Sangiorgiese, mentre il Centro Storico farà capolino sul campo della Sanseverinese. Completa la prima giornata la Poseidon Licinella che affronterà, tra le mura amiche, la Temeraria San Mango.