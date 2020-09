Sant’Angelo a Fasanella conferma Gaspare Salamone: ecco l’assise

SANT’ANGELO A FASANELLA. Gaspare Salamone puntava alla riconferma e l’ha ottenuta. Con il 56,40% delle preferenze, 251 voti, contro il 43,60%, 194 voti, ottenuto dall’avversario Pietro Cappelli sott’ufficiale dell’Esercito, Salamone, 56 anni, avvocato, presidente della Comunità montana Alburni, in politica dal 1997, si riconferma sindaco del paese del Fasanella. «La comunità ci ha premiati per l’impegno profuso in questi ultimi cinque anni– dichiara il sindaco- ma anche per i toni e i comportamenti assunti in questa campagna elettorale, per i progetti realizzati e per i prossimi in cantiere. Ora ridetermineremo la squadra ma non smetteremo certamente di essere vicini alla gente, attenti alle loro esigenze. La nostra è una lista civica che, sulla base della precedente esperienza e con l’arricchimento di nuove forze, vuole riconfermare e migliorare il suo impegno per lo sviluppo della Comunità santangiolese. Tanta attenzione la daremo ai giovani di Sant’Angelo».

Tra i punti cardine del programma elettorale di Salamone la valorizzazione e la promozione dei due siti patrimoni Unesco, interventi per il commercio, artigianato, agricoltura e pastorizia.

Entrano a far parte nel consiglio comunale per la maggioranza, Insieme per Sant’Angelo, Cappelli Francesco detto Ciccione 38, Clavelli Michele 37, Ruberto Santino 35, De Lucia Stefania 31, La Bella Mariano 27, Scorzelli Antonio 22, Scala Pietro 16. Siedono in minoranza con Impegno comune: il candidato sindaco non eletto Pietro Cappelli, Melillo Angela 32 e Tierno Bruno 29.