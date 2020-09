Romano Gregorio cala il tris a Laurino

Vittoria schiacciante per Romano Gregorio che si conferma per la terza volta consecutiva sindaco di Laurino. Con un vantaggio netto di 430 preferenze in più, con 714 voti, pari al 71,54%, Gregorio si impone sull’avversario Emilio Filizzola, 284 voti, pari al 28,46%, che non è riuscito a conquistarsi la leadership in paese. Una vittoria annunciata, per molti, anche se un paio di componenti della precedente squadra di Gregorio erano passati con Filizzola.

«Sono veramente contento della grande fiducia che mi hanno dato i miei concittadini, mi è stato riconosciuto il buon lavoro svolto in questi ultimi dieci anni. – dichiara emozionato il sindaco – La serietà dei miei comportamenti, l’impegno messo in tutte le cose che, come amministrazione, abbiamo portato a compimento, ci hanno premiato. Impegno che sarà sempre maggiore per ogni altra cosa che realizzeremo. Andremo avanti con una squadra rinnovata da giovani entusiasti e motivati. E questo mi rende orgoglioso: avere con me tante giovani menti pronte a mettersi in gioco. Da loro mi aspetto tante idee e nuove proposte. Sarò per loro una guida, metterò a loro disposizione le mie competenze e la mia esperienza, ma dovranno essere loro la ventata di freschezza ed innovazione per Laurino».

Al fianco di Romano Gregorio, in consiglio comunale, siedono in maggioranza, dal gruppo Alba per un nuovo futuro Nicoletti Antonio 85, D’Alessandro Pasquale detto Dal 82, Nicoletti Pierpaolo detto Pie 80, Miele Adele 77, Maffia Gabriella 76, Fiasco Renata 68, Fiorentino Nese Paolo 60. In minoranza per Cambiare Insieme Laurino e Villa, il candidato sindaco non eletto Emilio Filizzola con Di Motta Anna 63, e Ferrone Domenico 46.