Ispani svolta: Francesco Giudice sindaco. Gli eletti

Ispani svolta. L’era Marilinda Martino si chiude e Francesco Giudice è il nuovo sindaco della località del Golfo di Policastro. Che ci fosse aria di cambiamento si era compreso già lo scorso febbraio quando la sindaca venne sfiduciata dalla sua stessa maggioranza. Le elezioni hanno solo certificato il ribaltone che arriva dopo vent’anni. Martino, infatti, è stata sindaco per tre mandati intervallati da cinque anni in cui a reggere le sorti di Ispani è stato il marito Edmondo Iannicelli.

“Saremo al fianco dei cittadini giorno e notte, non ci risparmieremo e faremo di tutto per unire la comunità”, ha detto il neo primo cittadino a margine della vittoria. Francesco Giudice è stato il vicesindaco dell’ex sindaco Martino fino alla crisi amministrativa. Complessivamente ha ottenuto 471 preferenze contro le 326 della sfidante.

Entrano in consiglio comunale Antonio Giovanni Altomonte (73 preferenze), Amerigo Pierro (64), Piernicola Lovisi (64), Salvatore Avagliano (51), Antonio Ionnito (48), Antonio Pecorelli (42), Consolato Caccamo (42). Per la minoranza il sindaco non eletto, Francesco Milo (64), Franco Fragomeno (47).