Nubifragio su Castellabate: fango e detriti sulle strade

Violento nubifragio ieri sera su Castellabate e in particolare su Ogliastro Marina e San Marco di Castellabate. La violenta pioggia ha causato non pochi disagi e a peggiorare la situazione l’esondazione del fiume Arena. Disagi si registrano soprattutto alla viabilità: La Via del Mare, ma anche le arterie secondarie, risultano invase da fango e detriti. Disagi per i mezzi che transitano in zona.

Nella serata di ieri problemi anche in alcune abitazioni di Ogliastro Marina. Locali interrati ed appartamenti posti al primo piano, infatti, sono stati invasi dall’acqua.

Da questa mattina gli operai del comune stanno intervenendo per ridurre i disagi. Si attende anche l’arrivo delle squadre della Provincia di Salerno per ripristinare la sicurezza sulla Via del Mare.