Altri nove comuni del Cilento e Diano ritornano in classe il 28 settembre

Altri nove Comuni del Cilento hanno deciso di posticipare l’inizio del nuovo anno scolastico 2020/21 alla data di lunedì 28 settembre.

Si tratta di Montano Antilia, limitatamente alla scuola dell’Infanzia ubicata alla frazione Abatemarco e alla scuola primaria ubicata alla frazione Massicelle, Montecorice, Serre, Casalbuono, Torraca, Caggiano, Buonabitacolo, Moio della Civitella e Centola.

Nella giornata di ieri hanno adottato il medesimo provvedimento anche Sapri, Albanella, Castellabate, Montesano sulla Marcellana, Altavilla Silentina, Vallo della Lucania.

Aumenta così il numero dei Comuni che hanno scelto di rinviare l’inizio della scuola.

Non torneranno in classe il 24 settembre neanche Omignano, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento, Perito, Lustra, Vibonati, Caselle in Pittari, Sanza, Cuccaro Vetere, Capaccio Paestum, Ascea, Cannalonga, Agropoli e Giungano. Ad Albanella e Sant’Arsenio si torna in classe l’1 ottobre; il 5 ad Altavilla Silentina.