Sala Consilina: uomo trovato in casa in una pozza di sangue

SALA CONSILINA. Da alcuni giorni non dava più sue notizie. Alcuni conoscenti, preoccupati, hanno fatto scattare l’allarme ai vigili del fuoco. I caschi rossi del distaccamento di Sala Consilina sono intervenuti in un appartamento del centro cittadino, hanno scavalcato il balcone e rompendo un vetro sono riusciti ad accedere all’abitazione.

L’uomo, un anziano di circa 80anni, è stato rinvenuto in una pozza di sangue. Era a terra, in cucina. Per fortuna era abbastanza cosciente.

I vigili del fuoco hanno allertato il 118 che ha trasferito il malcapitato presso l’ospedale “Curto” di Polla. Da comprendere cosa sia accaduto, forse un incidente domestico.