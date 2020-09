Roccadaspide, un progetto da 999mila euro per il “Filomarino”

ROCCADASPIDE. Nuovi interventi sull’impianto sportivo “Principe Filomarino”. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, su proposta del vicesindaco Girolamo Auricchio, ha deciso di partecipare al bando “Sport e Periferie, emanato dal Ministero per le politiche giovanili e lo sport. Quest’ultimo, insieme al Coni, garantisce opere in favore degli impianti sportivi delle aree periferiche finalizzati alla realizzazione o rigenerazione di quelli esistenti, diffusione di attrezzature sportive, completamenti di impianti esistenti.

Impianto sportivo Principe Filomarino: il progetto

Il Comune di Roccadaspide intende intervenire sull’impianto sportivo Principe Filomarino per adeguare l’impianto di illuminazione artificiale “per una migliore fruizione notturna che comporterà inoltre una riduzione dei costi di gestione e manutenzione delle strutture, nonché implementare con diverse opere edili ed impiantistiche da giungere ad uno loro adeguamento alla normativa sulla sicurezza”. Costo dei lavori circa 999mila euro. Spetterà agli uffici completare l’iter progettuale.

Gli altri lavori per gli impianti sportivi

Questo non è l’unico intervento programmato per l’impianto sportivo di Roccadaspide. Grazie a fondi ministeriali, infatti, l’Ente ha avuto l’opportunità di avviare l’iter per opere relative all’efficientamento energetico dell’impianto sportivo di località San Paolo, sottoposto anche ad opere di ammodernamento e risistemazione.