Montesano sulla Marcellana: a scuola il 28 settembre

Continua ad aumentare il numero dei comuni che hanno posticipato il ritorno a scuola. Un provvedimento che ormai interessa gran parte dei plessi scolastici del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’ultimo in ordine di tempo è Montesano sulla Marcellana. Il sindaco Giuseppe Rinaldi ha reso noto che per gli alunni del paese la campanella suonerà il 28 settembre, anziché il 24.

“Considerato che quasi tutti i plessi scolastici di Montesano Sulla Marcellana sono sede di seggi elettorali, sentita la Dirigente Scolastica del nostro Istituto Omnicomprensivo sulla necessità di avere a disposizione ulteriori utili giorni per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza per un sereno rientro a scuola, con specifica Ordinanza, si rinvia l’inizio dell’a.s. 2020/21 per i plessi scolastici tutti di Montesano Sulla Marcellana a Lunedì 28 settembre 2020”, ha detto il primo cittadino.

A posticipare il ritorno a scuola ci sono anche Omignano, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento, Perito, Lustra Vibonati, Caselle in Pittari, Sanza, Cuccaro Vetere, Capaccio Paestum, Ascea, Cannalonga, Giungano ed Agropoli.