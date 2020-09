L’almanacco del 21 settembre 2020

E’ il 265° giorno dell’anno, 38ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 101 giorni.

Santi del giorno

San Matteo (Apostolo ed Evangelista)

San Giona (Profeta)

Etimologia

Matteo, deriva dall’ebraico “Matithya”, composto di “matah”, “dono”, e “yah”, “Dio”, con il significato di “dono di Dio”, venne latinizzato in “Mattheus”.

Proverbio del giorno

A San Mattè, l’uccellator salta in piè.

Aforisma del giorno

Ah, che seccatura i parenti! (O. Wilde)

Accadde Oggi

1924 – Inaugurata la prima autostrada del mondo

1937 – Tolkien pubblica “Lo Hobbit”

Sei nato oggi?

Sei dotato di grande sensibilità ed intuizione. Il tuo lavoro è basato sullo studio e la ricerca e, grazie all’impegno e all’intelligenza, potrà darti molte soddisfazioni. In amore la tua timidezza, che ti porta spesso a chiuderti in te stesso, può essere scambiata per indifferenza. Se imparerai ad essere più spontaneo e comunicativo, non tarderai a trovare chi ti apprezza come meriti.

Celebrità nate in questo giorno

1947 – Stephen King

1923 – Sergio Zavoli

1973 – Filippa Lagerbäck

1934 – Leonard Cohen

Scomparsi oggi

1860 – Arthur Schopenhauer

1832 – Walter Scott