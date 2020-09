Elezioni regionali: per gli exit Poll De Luca avanti di trenta punti su Caldoro

De Luca è avanti con una forbice tra il 54 e il 58%. E’ questo il dato degli exit poll del Consorzio Ponio Italia per la Rai. Il candidato del centro destra Caldoro resterebbe fermo tra il 23 e il 27%. La candidata 5 Stelle, Valeria Ciarambino tra il 10.5 e il 14.5. La Campania, quindi, si confermerebbe in mano al centro sinistra che dovrebbe vincere anche in Toscana con Eugenio Giani dato in vantaggio su Susanna Ceccardi del centro destra.

Grande equilibrio in Puglia dove gli exit poll danno alla pari Michele Emiliano (uscente) e Raffaele Fitto. Per entrambi la forbice è tra il 39 e il 43%. Il centro destra conquisterebbe la Liguria con Toti, le Marche con Acquaroli e il Veneto con Zaia. Si vota anche in Valle d’Aosta.