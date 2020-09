Elezioni, l’affluenza alle 19 in Cilento, Diano e Alburni

Si conferma in calo l’affluenza per le elezioni 2020. Si vota per il Referendum sul taglio dei parlamentari e in Campania anche per le regionali. La percentuale di affluenza è di circa il 29%, -1% rispetto al dato nazionale. In Provincia di Salerno affluenza al 30%.

Nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni si vota anche in 12 comuni e sono questi che alzano leggermente la media dell’affluenza: Casal Velino (39 54), Celle di Bulgheria (42,54), Laurino (43,61), Lustra (42,65), Pertosa (49,01), Polla (43,48) Postiglione (41,95), San Giovanni a Piro (47,96), Sant’Angelo a Fasanella (48,55), Sassano (49,52), Sicignano degli Alburni (47,44).

Tra i comuni più grandi Agropoli è al 24,78%, Albanella al 28,32, Camerota 20,45, Capaccio Paestum 26,12, Centola 21,75, Roccadaspide 26,12, Sala Consilina 26,36, Sapri 28,45, Vallo della Lucania 29,76.

Nel comprensorio del Parco il record di affluenza lo segna Rutino dove hanno votato già il 50% degli elettori.